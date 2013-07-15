Міліція відпустила затриманого за яйце на плечі Коморовського

Про це УНІАН повідомила керівник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області Оксана Блищик.

«Його не арештовували, а допит проводився в присутності адвоката та прокурора, тому про його порушення прав говорити не доводиться», - додала Блищик.

Наразі відомо, що 21-річний чоловік житель Запорізької області. В Луцьку і області він не перебуває ні на навчанні, ні на роботі.

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Органи прокуратури здійснюють процесуальне керівництво, а слідчий відділ УМВС України у Волинській області проводить розслідування причин та мотиви інциденту.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня після богослужіння в костелі святих Петра й Павла у Луцьку, де відбулася спільна молитва і вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії, польський президент Броніслав Коморовський підійшов поспілкуватися із вірянами, які чекали на площі. Юнак із натовпу поплескав його по плечу рукою, в якій було роздавлене яйце.

Молодого чоловіка затримали правоохоронці. Вмісту алкоголю у його крові не виявлено. За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) - санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.