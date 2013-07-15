Президент Польщі не коментує інцидент з яйцем у Луцьку

Про це повідомляються польські медіа.

На тему: На хлопця, який роздушив яйце на плечі Коморовського, відкрили справу

"Немає що коментувати. Також чув, що щось таке сталося", - сказав Коморовський, слова якого наводить Gazeta Wyborcza.

Маргінальною також назвала справу заступник міністра закордонних справ Польщі Катажина Пелчинська-Наленч.

"Усі говорять про інцидент, а насправді це маргінальне, в порівнянні з самим богослужінням та словами, котрі прозвучали", - сказала вона, цитує Fakt.pl

Низка коментаторів заявили польським медіа про погану підготовку президентської охорони, котра допустила, що такий інцидент стався, та зауважують, що замість яйця чоловік міг мати небезпечний предмет, котрий би загрожував життю Коморовського.

Ці звинувачення спростовує глава спеціального державного бюро, котре займається охороною найвищих посадових осіб у Польщі, (BOR) переконуючи, що охоронці діяли професійно.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня за фактом інциденту з Президентом Польщі Коморовським у Луцьку розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Інцидент стався одразу після богослужіння в костелі святих Петра й Павла у Луцьку, де відбулася спільна молитва і вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.

Коли польський президент підійшов поспілкуватися з вірянами, які чекали на площі, юнак із натовпу поплескав його по плечу рукою, в якій було роздушене яйце.

Працівники міліції миттєво вивели молодого чоловіка і відвезли в обласний наркодиспансер. Вмісту алкоголю у його крові не виявлено.

Встановлено, що зловмисник – 21-річний житель міста Запоріжжя.