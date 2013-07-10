ЦВК прийняла протокол виборів нардепа у Севастополі

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, сьогодні на засіданні ЦВК було розглянуто відомості протоколу ОВК одномандатного округу № 224 про підсумки голосування на проміжних виборах народного депутата 7 липня.

Після завершення процедури протокол було прийнято для подальшого опрацювання ЦВК.

Нагадаємо, 7 липня у Севастополі проводилися проміжні вибори народного депутата у зв’язку із достроковим припиненням повноважень обраного в 224-му окрузі депутата від Партії регіонів Павла Лебедєва, який був призначений на посаду міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН згідно з інформацією «Української правди», на проміжних виборах до Верховної Ради у 224-му окрузі в Севастополі переміг Вадим Новинський.

Такими є результати обробки 100% протоколів. Новинський набрав 53,41%, комуніст Василь Пархоменко – 32,19%, самовисуванець Василь Зеленчук – 6,42%, єдиний кандидат від опозиції Дмитро Білоцерковець – 3,35%.