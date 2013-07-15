Губернатор Волині «вибачився» перед тими, хто чекав сенсацій від візиту Коморовського

Волинський губернатор Борис Клімчук називає організацію візиту президента Польщі Броніслава Коморовського в Луцьк з метою вшанування 70-ї річниці Волинської трагедії найскладнішою роботою у своїй практиці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Волинської облдержадміністрації, про це він заявив сьогодні на оперативній нараді у облдержадміністрації.

Він повідомив, що були задіяні всі служби області та міста, проведена величезна та складна багатопланова робота.

«В моїй немалій практиці голови облдержадміністрації чи посла – це була найскладніша оргпідготовка: багатовимірна, мультифакторна. Рішення доводилось приймати на ходу та брати на себе відповідальність, що я й робив. Не було часу узгоджувати ні з міністерствами, ні з Адміністрацією Президента...» , - заявив Климчук.

Він також зазначив, що «на найближчі роки він (візит президента Польщі - УНІАН) матиме значення не лише для стратегічних партнерів України та Польщі, але й для реалізації наших зовнішньополітичних намірів в частині поступової інтеграції до Європейського Союзу».

Крім того Б. Клімчук, подякував журналістам за об’єктивність, але зазначив, що вибачається «перед тими, які приїхали шукати сенсацію, але її не отримали».

Як передавав УНІАН, 14 липня в Луцьку пройшли заходи з вшанування 70-х роковин Волинської трагедії. В рамках заходів віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко та Президент Республіки Польща Броніслав Коморовський взяли участь у поминальному богослужінні у костелі Святих апостолів Петра і Павла та поклали квіти до пам’ятника загиблим 11 липня 1943 року полякам у костелі Непорочного зачаття Діви Марії у селі Кисилин на Волині.

У Луцьку після богослужіння в костелі святих Петра й Павла стався інцидент. Коли Президент Польщі підійшов поспілкуватися з вірянами, які чекали на площі, молодий чоловік із натовпу поплескав його по плечу рукою, в якій було розчавлене яйце.

Встановлено, що зловмисник – 21-річний житель міста Запоріжжя.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).