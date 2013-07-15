Італія відмовила Україні в екстрадиції конкурента Засухи

Апеляційний суд Мілану відмовив Україні в екстрадиції опозиційного кандидата в депутати по 94 «проблемному» округу Віктора Романюка.

Про це "Українській правді" повідомив сам Романюк.

"Viva Italia! Апеляційний суд Мілану відмовив у моїй екстрадиції!.. Суд не побачив злочину в тих документах, що надала ГПУ" – повідомив він.

"Він визнав справи проти мене як політично вмотивовані, і в тих документах, що надала ГПУ, взагалі суд дійшов висновку, що взагалі немає ніякого злочину! Тобто він підтвердив, що все абсолютно сфальсифіковано", - зазначив Романюк.

Опозиціонер також пояснив, що тепер чекатиме на призначення виборів по 94 округу, де збирається балотуватись. Також він чекає на розгляд його скарги про невизнання його перемоги на виборах 28 жовтня у Європейському суді з прав людини.

Як відомо, опозиціонер Романюк балотувався по 94 округу в Обухові і конкурував з "регіоналкою" Тетяною Засухою.

Він переміг з перевагою у 10 тисяч голосів. Однак дружина екс-губернатора Київщини шляхом судів змусила ОВК не врахувати 30 тисяч голосів виборців, віддавши перемогу володарці Ковалівки.

У ЦВК вирішили не встановлювати результати виборів.

Романюк був змушений був виїхати за кордон через тиск на нього та його підприємство, - зазначає УП.