Конкурент Засухи по «проблемному» округу не проситиме політпритулку

Кандидат у депутати від опозиції по 94 «проблемному» округу Віктор Романюк не збирається просити Італію про політичний притулок.

Про це він заявив в коментарі "Українській правді".

"Ні я не просив про притулок, в ЗМІ мабуть трохи наплутали. Вчора мова взагалі не йшла про політичний притулок", - сказав він.

"Мова йшла про виборчу кампанію. Я сказав, що якщо закриють кримінальні справи в Україні, я буду вести виборчу кампанію в Україні, якщо ні – то з Італії", - сказав він.

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За законом, якщо Романюк звернеться до Італії з проханням про політичний притулок, він не зможе балотуватися в Україні.

Днями суд Італії має оприлюднити рішення з питання екстрадиції Романюка.

Коли нинішній депутат від Батьківщини Арсен Аваков був в такій же ситуації в Італії, він також не просив про притулок з тих же міркувань, - зазначає УП.

Італія тоді відмовилась видавати його України. Тому під час виборчої кампанії він жив в Італії, а повернувся в Україну, отримавши депутатську недоторканність.