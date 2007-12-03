Кияни назвали першочергові проблеми столиці (опитування)

Кияни називають будівництво доступного житла першочерговою проблемою столиці.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, посилаючись на результати соціологічного дослідження «Київ: реальна ситуація».

За його словами, 28,2% киян називали першочерговою для вирішення проблему будівництва доступного за цінами житла, 19,8% - вирішення транспортної проблеми, 17,6% - боротьбу проти корупції в міській владі.

К.БОНДАРЕНКО уточнив, що наступними за актуальністю для киян є проблеми створення чіткого плану розвитку міста (11,5%), вивозу сміття і відходів (9,2%), боротьби із забрудненням навколишнього середовища (7,6%), покращення стану існуючого житлового фонду (3%), а також вирішення проблем, пов`язаних із збільшенням чисельності населення столиці (2,3%).

Інститут Горшеніна проводив соціологічне дослідження «Київ: реальна ситуація» з 27 жовтня по 10 листопада 2007 року в Києві за участю 1000 респондентів. Похибка становить 3,2%.