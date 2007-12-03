Янукович привітав Зубкова з ”добрим результатом”

Прем’єр-міністр України Віктор привітав прем’єр-міністра Росії Віктора ЗУБКОВА з добрим результатом політичної партії «Єдина Росія» на виборах до Державної думи РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, по це йшлося сьогодні під час телефонної розмови В.ЯНУКОВИЧА і В.ЗУБКОВА.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ звернувся до В.ЗУБКОВА з проханням залучити російських фахівців-науковців у сфері гірничої науки до роботи науково-експертної комісії для з’ясування причин останнього вибуху на шахті ім.О.Засядька.

У ході телефонної розмови також йшлося про хід переговорів з питань постачання газу в Україну наступного року.

Співрозмовники наголосили на необхідності проведення засідання Українсько-російського Міжурядового комітету для підведення підсумків економічної співпраці у 2007 році.