Янукович привітав Зубкова з ”добрим результатом”

16:24, 03 грудня 2007
Політика
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Заодно поговорили про газ

Віктор Янукович і Віктор Зубков вітаються під час робочої зустрічі. Москва, 9 жовтня Прем’єр-міністр України Віктор  привітав прем’єр-міністра Росії Віктора ЗУБКОВА з добрим результатом політичної партії «Єдина Росія» на виборах до Державної думи РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, по це йшлося сьогодні під час телефонної розмови В.ЯНУКОВИЧА і В.ЗУБКОВА.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ звернувся до В.ЗУБКОВА з проханням залучити російських фахівців-науковців у сфері гірничої науки до роботи науково-експертної комісії для з’ясування причин останнього вибуху на шахті ім.О.Засядька.

У ході телефонної розмови також йшлося про хід переговорів з питань постачання газу в Україну наступного року.

Співрозмовники наголосили на необхідності проведення засідання Українсько-російського Міжурядового комітету для підведення підсумків економічної співпраці у 2007 році.

 

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