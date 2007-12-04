Регіонали відмовляються брати бюлетені

Фракція Партії регіонів не буде брати участі в голосуванні за обрання голови Верховної Ради.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Василь ХАРА.

Він зазначив, що сьогодні відбулося засідання фракції, на якому було прийняте рішення не брати бюлетені при обранні спікера. За словами В.ХАРИ, це обумовлене тим, що Партія регіонів «не може працювати на інший формат коаліції».

Крім того, В.ХАРА повідомив, що сьогодні зранку кандидат на посаду голови ВР від БЮТ та НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК зустрівся з фракцією Партії регіонів. При цьому, наголосив В.ХАРА, багато запитань депутатів залишилися без відповіді з боку А.ЯЦЕНЮКА. «А.ЯЦЕНЮК поводив себе, як справжній дипломат», - сказав В.ХАРА.