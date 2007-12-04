БЮТ хоче обрати керівну трійцю пакетом

У Блоці Юлії Тимошенко вважають, що “пакетне” голосування за обрання керівництва Верховної Ради прискорить початок роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у ВР сказав заступник лідера БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

«Ми вважаємо, що це прискорить процес обрання керівництва ВР і не будемо заперечувати щодо обрання “пакетом” керівництва ВР – голови Верховної Ради, першого заступника і заступника», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, БЮТ вважає, що посаду першого заступника голови ВР має обіймати представник опозиції.

О.ТУРЧИНОВ також переконаний, що для обрання голови ВР не потрібно голоси 300 депутатів. «А навіщо 300 голосів? Прочитайте Регламент: щоб обрати голову ВР і його заступників треба 226 голосів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, він також підтвердив позицію БЮТ щодо підтримки будь-якого кандидата від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” на посаду спікера.

«У зв’язку з тим, що фракція (НУ-НС) висунула Арсенія ЯЦЕНЮКА – фракція (БЮТ) підтвердила свою позицію», - зауважив він.