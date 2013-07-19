На Майдані Незалежності мітингують учасники Врадіївської ходи

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 10.15 на майдані перебувають близько 30 осіб. За словами мітингувальників, вони чекають рішення Шевченківського райсуду столиці щодо затриманих вчора пізно ввечері учасників акції.

Частину затриманих вже відпустили, виписавши штраф за хуліганські дії чи перехід вулиці у забороненому місці.

Учасники Врадіївської ходи наголосили, що дозвіл на проведення безстрокової акції протесту в них є, і вони не розуміють, з яких причин спецпідрозділ “Беркут” намагався їх вигнати з Майдану Незалежності.

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Також вони розповіли, що вчора ввечері до них хотіли приєднатися представники ряду політичних сил, але на прохання мітингувальників зняти партійну символіку ті просто пішли.

За словами мітингувальників, вони не мають наміру залишати Майдан Незалежності і розраховують на підтримку з боку громади.

На майдані встановлено два автозаки, один з яких облаштовано відеокамерою, що постійно знімає учасників Врадіївської ходи.