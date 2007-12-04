Яценюк розчарував регіоналів

Фракція Партії регіонів не братиме участі в голосуванні за обрання голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту заявив представник фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

Він зазначив, що фракція «не буде приймати участі у фарсі, який помаранчева коаліція називає виборами голови Верховної Ради України».

Він наголосив, що більшість народних депутатів із фракції Партії регіонів «залишилася незадоволеними відповідями кандидата (А.ЯЦЕНЮКА – УНІАН) на голову ВР» під час зустрічі його із фракцією.

В.КИСЕЛЬОВ також привітав партію «Єдина Росія» як партнера Партії регіонів «з безперечною перемогою на виборах до Державної Думи Російської Федерації».