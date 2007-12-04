Ющенко заявив про трагічний провал

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає злочинною бездіяльність МОЗ та інших профільних відомств щодо боротьби з ВІЛ/СНІД.

Таку думку глава держави висловив, виступаючи на нараді з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.

Президент підкреслив, що більш провальної роботи у системі влади, ніж робота уряду і, зокрема МОЗ, в сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом не існує. «При чому цей провал трагічний, бо він замішаний на цілій системі прорахунків, злочинній бездіяльності, корупції, розкраданні державних коштів, нераціональному їх використанні», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент зауважив, що у нього складається враження, що люди, які опікуються цими питаннями просто втратили мораль. Зокрема, це стосується питань тендерних закупівель.

Президент гостро розкритикував відсутність чіткої системи управління в цьому питанні. За його словами, питанням боротьби з ВІЛ/СНІДом займаються всі, але конкретних людей, які готові взяти на себе відповідальність, немає. Розкритикував також Президент відсутність координацій дій між профільними відомствами.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні гостро стоїть питання зміни системи державного управління в цій сфері, перегляд фінансування, координації роботи. Також необхідно по іншому подивитися на міжнародну допомогу в цій сфері.

В.ЮЩЕНКО навів статистику, відповідно до якої сьогодні в Україні щодня з’являється 47 хворих на ВІЛ-інфекцію та 12 випадків захворювання на СНІД, щодня держава фіксує 7 випадків смерті через СНІД. Станом на 1 листопада поточного року в Україні офіційні зареєстровано близько 120 тис. ВІЛ-позитивних громадян, число хворих на СНІД становить 21,5 тис., померлих від СНІДу понад 12 тисяч.

За словами Президента, за даними міжнародних установ, на сьогодні в Україні ВІЛ-позитивних втричі більше – 377 тис. 600, що становить майже 1,5% дорослого населення України.

Президент наголосив, що це дає підстави говорити про генералізовану епідемію, а боротьбу з цим злом можна характеризувати як «злочинну байдужість».