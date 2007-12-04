Мартинюк закрив ранкове засідання ВР

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 16.00. Ранкове пленарне засідання парламенту закрите.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву у роботі парламенту оголошено на вимогу фракцій Партії регіонів та КПУ.

Водночас перерва співпала із плановою, яка у ВР триває з 14-ї до 16-ї години.

Перед цим народний депутат з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ запропонував прийняти «процедурне рішення» щодо можливості голосування єдиним списком за кандидатури на посаду голови парламенту, першого заступника та заступника голови ВР. За його словами, якщо це рішення буде підтримано, тоді три кандидатури голосуватимуться єдиним списком шляхом таємного голосування.

У відповідь народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ зазначив, що така пропозиція свідчить про те, що в коаліції немає необхідних голосів для підтримки кандидатури Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови ВР.

У свою чергу, заступник керівника фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ нагадав, що фракції коаліції вирішили запропонувати опозиції висунути свою кандидатуру на посаду першого заступника голови ВР.

Народний депутат Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (Блок Литвина) зауважив, що багато говориться «про політичну корупцію». Він вважає за доцільне спочатку обрати голову ВР, який після консультацій з фракціями запропонує кандидатури на посади першого заступника та заступника голови.