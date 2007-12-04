Регіонали звинуватили Тимошенко у корупції

Не виключено, що Голова Верховної Ради буде обраний сьогодні. Про це сказав член парламентської фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко, повідомляє сайт ПР. «Але серед помаранчевої коаліції немає єдності, - зауважив нардеп. - Тому коли Юлія Тимошенко пропонує іншим фракціям отримати посади віце-спікерів та проголосувати за обрання керівництва Верховної Ради пакетом, це і є політична корупція, що фактично здійснюється за принципом „Ти - мені, а я - тобі”.

Фракція Партії регіонів вважає, що кандидатура на посаду спікера має голосуватися окремо, таємним голосуванням. Але водночас не збирається брати участь у голосуванні. Колесніченко пояснив це так: “фракція Партії регіонів не має відношення до формування коаліція, і тому ми не приймаємо участі у голосуванні щодо посади спікера”. Щодо кандидатури Арсенія Яценюка Колесніченко заявив: “ми зустрічались із ним, але, на жаль, на більшість наших запитань він не дав вичерпної відповіді”. Втім регіонал додав: “Якщо помаранчева коаліція вирішить це питання, то спікер Парламенту буде обраний”.