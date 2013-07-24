У Києві відзначили День національного прапора

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Як зазначається в повідомленні, 24 липня 1990 року, більш ніж за рік до проголошення Незалежності України, біля будівлі Київської міської ради вперше офіційно був піднятий національний синьо-жовтий прапор, що заявив про намір громади будувати нову незалежну Українську державу.

Сьогодні відзначити цей день разом зібралися депутати Київради всіх скликань, зокрема, й учасники тих подій, а також голова КМДА Олександр Попов та заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега, поінформували в прес-службі.

«Щиро вітаю усіх киян та українців загалом із цим важливим в історії нашої держави днем, а особливо тих, хто підіймав наш національний прапор 23 роки тому. У той непростий час цей вчинок засвідчив величезний патріотизм, сміливість та рішучість. Тож нехай і сьогодні події 24 липня 90-го року стануть для нас прикладом та своєрідним маяком на нелегкому шляху до благополуччя та заможності України та її столиці. Нехай наш синьо-жовтий стяг надихає на добрі справи заради розвитку улюбленого міста і всієї країни!», – зазначив керівник КМДА у вітальному слові.