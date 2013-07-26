Рибак: Немає такої держави, де люблять владу

Про це він сказав в інтерв'ю 5 каналу, відповідаючи на зауваження журналіста про те, що згідно з соціологічними дослідженнями, довіра до влади в Україні низька, повідомляє Українська Правда.

"А ви можете привести приклад, де владу полюбляють? Хоч одну державу можете навести? Такої держави немає", - сказав спікер.

Також Рибак вважає, що рейтинг президента Віктора Януковича більший, ніж у будь-кого з опозиції.

"Сьогодні опитування і рейтинги, які ви наводите…скільки б опозиція не блокувала, а рівень довіри і рейтинг президента значно вищий, ніж є у кожного з опозиційних фракцій", - додав спікер.

Нагадаємо, соціологічне дослідження, проведене GfK Ukraine у квітні 2013 року в межах Регулярного дослідження електоральних настроїв населення, показало, що на той час Янукович і Кличко отримали б рівну кількість голосів на президентських виборах.