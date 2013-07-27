Політолог: православній церкві доведеться надолужувати час

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Дмитро Видрін.

"Об’єднанню православних конфесій в Україні заважають особисті амбіції та протиріччя. Я не бачу особливих інституційних розбіжностей, але бачу, що існують амбіції деяких церковних ієрархів, які не дозволяють почати діалог", - сказав Видрін.

Проте, за словами політолога, після зміни ієрархів церква підлягатиме реформуванню. "Православна церква вже давно не зазнавала реформації, а час стрімко біжить вперед. І церква, як і всі інші інститути, має надолужувати цей час. Їй доведеться це робити. Зокрема, в своїй стилістиці, проповідницькій та пасторській діяльності. Тому коли прийдуть нові люди та нові принципи, мені здається, відбудеться відкритий діалог. При нинішніх ієрархах я не бачу такої можливості", - зазначив він.

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Для того, аби реформа церкви в Україні почалась, на думку Видріна, потрібен час і тиск з боку людей. "Зараз немає тиску через паству. А коли він з’явиться - почнеться реформування церкви", - зауважив він.