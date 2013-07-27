Рибак не сумнівається, що Угоду про асоціацію з ЄС підпишуть

«У мене немає сумніву в тому, що після перемовин багатьох, які в мене були, що ми виконаємо свої обов’язки і перед Радою Європи і в кінці листопада буде підписана Угода між Україною і Європейським Союзом. А потім треба ще продовжувати працювати. Без Європейських стандартів покращення життя наших людей ми не обійдемось», - заявив голова ВРУ Володимир Рибак в інтерв’ю «5 каналу».

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У той же час голова ВР не згадав питання Тимошенко, кажучи про проблеми, які слід вирішити, для виконання вимог ЄС.

«Два головні питання, які ми повинні пропрацювати у вересні, максимум ще у жовтні. Це закон про прокуратуру, він підготовлений і направляємо його зараз у Венеціанську комісію. Працювали фахівці з парламентської асамблеї, Ради Європи, з Венеціанської комісії, з експертами європейськими. І друге питання, нам треба ще попрацювати над законодавчою базою виборів. Щоб у нас не було такого, як по п’яти проблемних округах, що не знайшли результати голосувань. Результат повинен бути через закон», - заявив спікер ВР.