«Свобода» із протестом впоралась швидко: «аби не підставляти людей»

На Європейській площі, біля готелю «Дніпро» завершилася акція прихильників ВО “Свободи”. Між тим, близько 20 прихильників Народного руху продовжують мітинг біля готелю “Дніпро”.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати від партії “Свобода” Андрій Іллєнко та Ігор Мірошниченко виступили перед мітингувальниками з критикою на адресу Президента Російської Федерації Володимира Путіна та глави Російської православної церкви Патріарха Кирила.

Зокрема, за інформацією прес-служби ВО «Свобода», у своєму виступі голова Київської міської організації ВО "Свобода", народний депутат України Андрій Іллєнко наголосив, що патріарх Кирил "… приїхав у Київ на бронепоїзді. На бронеротязі в Україну, окрім нього, їздив лише Троцький та Гітлер. Через кордони охорони навіть прихожани Московського патріархату не можуть потрапити до місць, в які завітає їх патріарх. Цим до них демонструють зневагу, до них ставляться як до бидла. Ми, свободівці, виступаємо проти істерії, яка сьогодні тут відбувається. Візит Путіна й Гундяєва пов`язаний лише з одним – намаганнями пропагувати в Україні "русскій мір". Вони намагаються сказати, що ніякої України не було й не існує. Ця теорія не має жодного стосунку ані до православ`я, ані до християнства".

Як передає кореспондент УНІАН, після цього депутати завершили мітинг, “аби не підставляти людей”, оскільки, за рішенням суду, сьогодні проводити мітинги заборонено. Також вони анонсували, що завтра візьмуть участь у хресній ході від Володимирського собору до Володимирської гірки на чолі з главою Української православної церкви Київського патріархату Патріархом Філаретом.

Нагадаємо, що сьогодні, близько 10-ї години, на Європейській площі, біля готелю «Дніпро», зібралися близько сотні мітингувальників, які протестували проти приїзду до Києва Путіна та Патріарха Кирила з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

Учасники тримали плакати з написами: «Коли хрестили Київ, Москви не було в проєкті!», «Геть російський імперіялізм», «Столиця Київської Руси вітає гостей з провінції – Путіна та Гундяєва». «За єдину помісну православну церкву із центром у Києві», «Українське православ`я – проти московського мракобісся!» та інші.

Біля пам’ятника князю Володимиру на Володимирській гірці зібралися переважно представники влади України та інших держав, церковні діячі, прочан дуже мало.

На прилеглих до Європейської площі вулицях стоять кілька сотень вірян. До Володимирської гірки усіх пропускали лише за спецзапрошеннями. Проходи до Володимирської гірки було перекрито металевими парканами, біля яких стоять десятки міліціонерів. Прочан та священиків пропускають через проходи на Європейській, на вул. Костьольній, Трьохсвятительській.