Кирил у Лаврі проводить засідання Синоду РПЦ (фото)

Як повідомляє офіційний сайт Української православної церкви Московського патріархату, постійними членами Священного синоду є: митрополит Київський і всієї України Володимир; митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький Володимир; митрополит Мінський і Слуцький Філарет, Патріарший екзарх всієї Білорусі; митрополит Крутицький і Коломенський Ювеналій; митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир; митрополит Астанайський і Казахстанський Олександр, голова Митрополичого округу в Республіці Казахстан та інші.

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Для участі у засіданні також запрошені митрополит Ростовський і Новочеркаський Меркурій, архієпископ Берлінсько-Германський і Великобританський Марк,архієпископ Вітебський і Оршанський Димитрій,архієпископ Рівненський і Острозький Варфоломій, єпископ Улан-Уденський і Бурятський Саватій.

Як повідомляв УНІАН, раніше патріарх Кирил вже проводив засідання синоду РПЦ у Києві.