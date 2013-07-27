Філарет відкрив засідання Священного синоду УПЦ КП
12:17, 27 липня 2013Суспільство
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У Києві відкрилося засідання Священного синоду Української православної церкви Київського патріархату.
Засідання Священного синоду УПЦ КП / Фото: ”Помісна Церква”
Як повідомляє інтернет-проект "Помісна Церква", сьогодні, 27 липня, в синодальній залі Київської патріархії під головування Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета відбувається засідання Священного Синоду.
Філарет: УПЦ КП святкує 1025-річчя Хрещення на рівні з іншими церквами
Як повідомляв УНІАН, Київський патріархат прийняв рішення святкувати Хрещення Київської Русі 28 липня у Володимирському соборі, а потім здійснити Хресну ходу від собору до пам’ятника князю Володимиру, де провести молебень.
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