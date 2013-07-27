Філарет відкрив засідання Священного синоду УПЦ КП

Як повідомляє інтернет-проект "Помісна Церква", сьогодні, 27 липня, в синодальній залі Київської патріархії під головування Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета відбувається засідання Священного Синоду.

Філарет: УПЦ КП святкує 1025-річчя Хрещення на рівні з іншими церквами

Як повідомляв УНІАН, Київський патріархат прийняв рішення святкувати Хрещення Київської Русі 28 липня у Володимирському соборі, а потім здійснити Хресну ходу від собору до пам’ятника князю Володимиру, де провести молебень.