Спілка журналістів і медіа-профспілка занепокоєні конфліктом у Кременчуку

Як повідомили УНІАН у прес-службі медіа-профспілки, НСЖУ і НМПУ звертають увагу, що такі тенденції суперечать загальній державній політиці щодо роздержавлення комунальних засобів масової інформації. Вони нагадують, що Президент дав доручення підготувати законопроект на цю тему, який зараз перебуває на розгляді в Кабінеті міністрів України.

«До того ж, такі дії суперечать здоровому глузду. Телеканал «Візит» є приватним і вже багато років функціонує без допомоги держави. Немає сенсу додатково навантажувати державний бюджет фінансуванням ще одного телеканалу», - сказано в заяві двох найбільших журналістських організацій.

НСЖУ і НМПУ наголошують, що “такі дії та прагнення з боку міської влади суперечать закону. Адже, відповідно до ч.3 ст.24 ЗУ «Про місцеве самоврядування», органи місцевого самоврядування діють лише у межах та в спосіб, що встановлений Конституцією та Законами України. Однак, виконавчий комітет Кременчуцької міськради, а потім – і сама Кременчуцька міськрада всупереч нормам чинного законодавства приймають рішення, які, фактично, дозволяють новоствореному комунальному підприємству «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» поглинути приватну телекомпанію «Візит».

НСЖУ і НМПУ підтримують вимоги осередку медіа-профспілки на телеканалі «Візит», який категорично виступає проти «силової» зміни власника, оскільки це може спричинити закриття каналу і втрату роботи його працівниками.

В той же час, спілка журналістів і медіа-профспілка позитивно оцінюють рішення Автозаводського районного суду Кременчука від 18 липня 2013 року, яким суд визнав незаконними рішення виконкому Кременчуцької міськради та самої міської ради, які порушують права телеканалу «Візит», і, відповідно, й членів трудового колективу. Незалежна медіа-профспілка України і Національна спілка журналістів України висловлюють сподівання, що суд апеляційної інстанції також вирішить питання у повній відповідності до закону.

НСЖУ і НМПУ закликають учасників конфлікту перейти до переговорів і вирішити питання з врахуванням інтересів усіх сторін. Зокрема - провести конференцію для місцевих журналістів, на якій розглянути етичні принципи їх професійної діяльності. Це би розрядило напружену ситуацію у медійному середовищі міста і зняло розділення на два табори, що, на жаль, існує на сьогодні серед журналістів міста Кременчука.

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Довідка УНІАН. Телекомпанія «Візит» - одна з провідних Кременчуцьких ТРК. Телеканал цілодобово веде мовлення в Кременчуцькому районі. Конфлікт між міською владою Кременчука в особі мера Олега Бабаєва і телекомпанією «Візит» почався в 2012 році – телекомпанія перестала транслювати новини комунальної телерадіокомпанії, стали частіше виходити критичні сюжети про міську владу, а мер заявив, що «Візит» ввів цензуру. По місту були розвішані плакати «Чому ріжуть Бабаєва?». З бюджету міста почали виділятися додаткові суми на розвиток власного комунального телебачення, а з сім'єю власників «Візиту» міськрада почала розривати в односторонньому порядку договори оренди землі.

Наприкінці квітня 2013 року депутати міської ради Кременчука підтримали проект рішення чиновників виконкому і звернулися до Президента Януковича і Генпрокурора Пшонки з проханням «повернути» телекомпанію «Візит» у власність місту.

13 червня районний суд міста Кременчука почав розгляд справи за позовом кременчуцької комунальної телерадіокомпанії (КТРК) до приватної телекомпанії «Візит» і її засновників.

Міська влада вважає, що біля витоків міського телемонополіста стояв виконком міської ради і асоціація промислових підприємств Кременчука, вони були основними ідеологами, засновниками і донорами підприємства ТОВ «КТВ».