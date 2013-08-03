Депутат погрожувала журналісту розправою - розпочато кримінальне провадження

В Одеській області почато кримінальне провадження за фактом загрози вбивством журналісту з боку депутата Котовської міськради.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області, депутат Котовської міськради Наталія Войцеховська (Партія регіонів) публічно погрожувала місцевому журналісту Сергію Ярошенку (псевдонім Левітаненко) фізичною розправою.

Як пояснили в прокуратурі, депутат обіцяла найняти бандитів, щоб вони розправилися з журналістом.

Котовська районна прокуратура почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 КК України (загроза вбивством).

Досудове розслідування доручено Котовському райвідділу міліції.

У прокуратурі також повідомили, що за журналіста заступився депутат Верховної Ради Павло Кириленко (ВО «Свобода»), який направив відповідний запит до Генпрокуратури.

Як пояснили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода», 30 липня Кириленко направив до Генеральної прокуратури звернення з вимогою перевірити інформацію про те, що 26 липня в місті Котовську Одеській області Войцеховська публічно загрожувала Левітаненку.

Як наголошується в запиті Кириленка, «приводом для погроз, як стверджує журналіст, стало те, що він від імені жителів мікрорайону звернувся до виконавчого комітету міської ради зі скаргою на роботу ПП «НА-Добробут», що обслуговує житловий фонд. Його очолює пані Войцеховська».

«Однозначно, подібна поведінка неприпустима для депутата і громадянина України в цілому. Ігнорування цього факту і бездіяльність з боку правоохоронних органів може завдати шкоди журналісту. Це буде розцінено як втілення в життя погроз депутата. Наслідком такого розвитку події може стати продовження Врадіївського повстання», - процитували у прес-службі запит Кириленка.