Янукович привітав військових з Днем Повітряних сил
11:30, 04 серпня 2013Політика
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Президент України - верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор Янукович привітав військовослужбовців і ветеранів з Днем Повітряних сил.
Президент привітав військовослужбовців і ветеранів
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.
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У своєму привітанні глава держави висловив військовослужбовцям і ветеранам Повітряних сил ЗСУ глибоку подяку за мужність, сумлінну і самовіддану службу.
Він зауважив, що захист повітряних кордонів держави є почесним, важливим і одним із найвідповідальніших обов’язків.
Президент побажав військовослужбовцям і ветеранам Повітряних сил міцного здоров’я, добра й злагоди та успіхів у благородній справі зміцнення обороноздатності нашої Вітчизни.
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