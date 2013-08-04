Янукович привітав військових з Днем Повітряних сил

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

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У своєму привітанні глава держави висловив військовослужбовцям і ветеранам Повітряних сил ЗСУ глибоку подяку за мужність, сумлінну і самовіддану службу.

Він зауважив, що захист повітряних кордонів держави є почесним, важливим і одним із найвідповідальніших обов’язків.

Президент побажав військовослужбовцям і ветеранам Повітряних сил міцного здоров’я, добра й злагоди та успіхів у благородній справі зміцнення обороноздатності нашої Вітчизни.