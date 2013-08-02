Янукович привітав найстарішого президента планети з 90-річчям

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови держави.

"Ваші невтомні зусилля і здобутки на життєвому шляху, спрямовані на зміцнення авторитету Ізраїлю на міжнародній арені та підвищення добробуту його громадян, можуть слугувати гідним прикладом для майбутніх поколінь", - йдеться у вітанні Президента України ізраїльському колезі.

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Янукович зазначив, що в Україні високо цінують вагомий особистий внесок Переса у розвиток дружніх та партнерських відносин між Україною та Ізраїлем.

"Упевнений, що українсько-ізраїльська співпраця й надалі динамічно розвиватиметься та поглиблюватиметься на благо народів наших країн", - підкреслив глава держави.