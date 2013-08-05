Пашинський каже, що його, Авакова і Яценюка пустять до Тимошенко

Державна пенітенціарна служба України дозволила народним депутатам від «Батьківщини» Арсенію Яценюку, Сергію Пашинському та Арсену Авакову сьогодні, 5 серпня, провести зустріч із екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, яка перебуває в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові.

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердив сам Пашинський.

“Четвертий раз у нас все підписано”, - сказав Пашинський.

Він нагадав, що попередні рази зустріч керівників “Батьківщини” з Тимошенко зривалася “під надуманими приводами”. Пашинський висловив сподівання, що сьогодні Яценюк, Аваков і він зможуть зустрітися з Тимошенко. “Четвертий раз ці люди, коли ми їм хочемо пред’явити посвідчення особи, нам заявляють, що Юлія Володимирівна в душі. Будемо сподіватися, що сьогодні в них буде прояснення”, - наголосив Пашинський.

У ці хвилини перед прохідною ЦКЛ “Укрзалізниці” уже зібралося близько 100 прихильників Тимошенко. Вони до другої річниці ув’язнення Тимошенко проведуть мітинг з вимогою виконати рішення Європейського суду з прав людини та звільнити екс-прем’єра.