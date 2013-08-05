Біля лікарні Тимошенко збирається мітинг - з Києва приїхали нардепи

Як передає кореспондент УНІАН, на цей час біля лікарні зібралися вже більше 50 прихильників Тимошенко.

Крім того, колона прихильників екс-прем’єра збирається на вул. Балакірева, де розташована лікарня. Люди найближчим часом планують рушити колоною до ЦКЛ “Укрзалізниця”.

Зараз біля лікарні та на вул. Балакірева знаходиться кілька десятків працівників міліції у формі та у штатському.

За словами першого заступника голови Харківської обласної організації ВО “Батьківщина” Ірини Єфремової, у заході також візьмуть участь близько 30 народних депутатів, зокрема Олександра Кужель, Микола Катеринчук, Роман Забзалюк, Арсен Аваков, а також лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Єфремова додала, що сьогодні у день, коли виповнюється два роки з моменту арешту Тимошенко, прихильники екс-прем’єра перед ЦКЛ “Укрзалізниця” проведуть мітинг із закликом підтримати рішення Європейського суду з прав людини й негайно звільнити колишнього керівника уряду.

У ці хвилини в лікарню прибули захисник Тимошенко, народний депутат Андрій Кожем’якін, а також депутати Кужель та Забзалюк.