Посольство США назвало поведінку музикантів Bloodhound Gang мерзенною

У посольстві США в Україні вважають зухвалою і образливою наругу над національними символами музикантами групи Bloodhound Gang. Про це УНІАН повідомив в.о. прес-аташе посольства США Люк Штеле, коментуючи ситуацію з оскверненням прапорів України і РФ.

"Умисне осквернення національних символів є зухвалим і образливим. У той же час ми твердо віримо в свободу висловлювання, що є універсальним правом, закріпленим Конституцією США і Загальною декларацією з прав людини. Рок-група Bloodhound Gang вирішила скористатися своїми правами мерзенним способом, ображаючи США, а також український і російський народи під час своїх концертів у Києві й Одесі», - сказав Штеле.

«Оскільки посольство США не має жодного відношення до цього, ми переадресовуємо всі запити з приводу детальної інформації організаторам концертів і самим членам групи Bloodhound Gang», - зазначив в.о. прес-аташе посольства США.

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Як повідомляв УНІАН, бас-гітарист групи Bloodhound Gang Хасселхофф під час виступу 31 серпня на концерті в Одесі поглумився над російським прапором.

Київська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги американськими музикантами над державним прапором України - за ч. 1 статті 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство») і ч. 1 статті 338 ККУ («Наруга над державними символами»).

У Міністерстві закордонних справ України назвали дії американської групи неприйнятними. «Таким діям, пов'язаним з наругою над державними символами, немає виправдання ніякими так званими «епатажами»», - підкреслили в МЗС.