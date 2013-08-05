МЗС не знаходить виправдання американському панк-музиканту

Про це у коментарі УНІАН сказала заступник директора департаменту інформаційної політики МЗС України Олена Ващенко.

«Ми переконані, що правоохоронними органами України буде розглянуто цей інцидент і вжито відповідних заходів»,- сказала Ващенко.

«Але навіть якщо говорити про інциденти, які мали місце в одному з одеських та київських клубів, на основі матеріалів ЗМІ, є всі морально-етичні підстави говорити про абсолютну неприйнятність дій представників американського музичного гурту. Подібним діям, пов'язаним з наругою над державними символами, немає виправдання жодними так званими «епатажами»», - додала Ващенко.

Як повідомлялося, бас-гітарист групи Bloodhound Gang Евіл Джаред Хасселхофф на концерті в Одесі 31 липня поглумився над російським прапором. Під час виступу в одеському клубі 31 липня гітарист американського гурту Евіл Джаред Гасселгофф з вигуками "Не кажіть Путіну!" засунув собі у штани прапор Росії. Це підтверджують відеоролики з концерту, завантажені у мережу Youtube. Команді було відмовлено у виступі на фестивалі KUBANA на російському узбережжі Чорного моря, хедлайнером якого вона мала стати, а рок-музиканти залишили російську територію за розпорядженням властей.

В Україні, як виглядає з ролику в Youtube, цей самий гітарист немовби помочився на прапор України під час виступу у Києві 30 липня.