Кучма і Омельченко приймають вітання

Рибак привітав Кучму та Омельченка з 75-річними ювілеями.

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак привітав з 75-річними ювілеями Президента України (1994-2004 роки) Леоніда Кучму та радника голови Верховної Ради України, голову Київської міської державної адміністрації (1996-2006 роки) Олександра Омельченка. Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України. Водночас на офіційному сайті ВР не оприлюднено тести привітань.

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