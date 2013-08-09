Кучма і Омельченко приймають вітання
09:43, 09 серпня 2013Політика
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Рибак привітав Кучму та Омельченка з 75-річними ювілеями.
Кучма і Омельченко сьогодні святкують
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак привітав з 75-річними ювілеями Президента України (1994-2004 роки) Леоніда Кучму та радника голови Верховної Ради України, голову Київської міської державної адміністрації (1996-2006 роки) Олександра Омельченка.
Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.
Водночас на офіційному сайті ВР не оприлюднено тести привітань.
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