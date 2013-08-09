Адвокат: Слідчі арештували майно Мельника

Про це адвокат повідомив у коментарі УНІАН.

“Слідчі звернулись до суду щодо арешту майна Мельника. І суд виніс відповідну ухвалу від 31 липня цього року”, - повідомив адвокат.

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Між тим він зазначив, що має намір оскаржити дану постанову суду, оскільки, за словами адвоката, вона була прийнята незаконно.

“Це майно спільно набуте з його (Мельника — УНІАН) жінкою, з якою він розлучений. Крім того, мене, як захисника, не повідомили про засідання суду. Фактично, це незаконно, й ухвали були прийняті з грубим порушенням закону”, - наголосив адвокат.

Разом з тим Місюна не уточнив, яке саме майно арештували слідчі, але припускає, що було арештовано все майно Мельника.

“Ухвал було багато, можливо, 15, а то й 30, я достеменно не знаю”, - сказав він.

Захисник також зауважив, що на даний момент йому не вдалося зв’язатися з Мельником.

“Наразі нічого не відомо (де перебуває Мельник — УНІАН). Відомо, що браслет вдома. Але ніхто не бачив, чи він кудись йшов, чи його хтось вивозив. Можливо, він перебуває зараз в лікарні, оскільки під час останньої зустрічі у нього погіршився стан здоров’я”, - зазначив Місюна.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

Сьогодні зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.