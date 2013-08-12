У Європі ліквідували найбільшу мережу нелегальної імміграції

Представник поліції Іспанії пояснив, що операція проведена в ряді міст королівства і у Франції, а ватажки заарештовані в Барселоні, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Слідство вважає, що злочинці займалися ввезенням до столиці Каталонії за підробленими паспортами громадян КНР, стягуючи за це від 40 до 50 тис євро. Потім китайці переправлялися в інші країни Європи і в США. Частина нелегальних іммігрантів примушували до занять проституцією.

Дати відповідь на питання, скільки людей були переміщені таким чином до Європи, представник поліції відмовився. У той же час він повідомив, що правоохоронні органи оприлюднили сьогодні дані про проведену в останні півтора року в Барселоні перевірці притонів, що містилися громадянами Китаю. У результаті затримано 156 осіб, підозрюваних в організації проституції, підробці документів і порушенні прав громадян.