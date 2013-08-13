Повідомлення про замінування банку в центрі Москви виявилося неправдивим

Сьогодні вдень невідомий зателефонував в службу «02» про закладений вибуховий пристрій в банку, розташованому в будинку 27 на Каланчовській вулиці. Після цього співробітники МНС разом з адміністрацією закладу провели евакуацію більше двох тисяч людей, повідомляє ИТАР-ТАСС.

«Кінологи обстежили будівлю. Ніяких вибухових та інших небезпечних предметів не виявлено», - повідомили в правоохоронних органах столиці.

За їх словами, поліція вживає заходів для пошуку та затримання лже-терориста.