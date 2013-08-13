У центрі Москви «замінували» банк: йде евакуація

У центрі Москви через повідомлення про загрозу вибуху в будівлі «Альфа-Банку» йде евакуація 2,5 тисяч осіб. Про це ІТАР-ТАСС повідомили у правоохоронних органах столиці.

За словами джерела, невідомий повідомив до служби "02" про закладений вибуховий пристрій в будівлі банку, розташованій в будинку 27 на Каланчовській вулиці.

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"Співробітники МНС, які прибули на місце події, разом із адміністрацією закладу почали евакуацію людей. За даними керівників банку, в приміщеннях фінансової установи перебуває не менш як 2,5 тис. чоловік", - повідомило джерело.

У столичній поліції факт інциденту підтвердили, зазначивши, що на місце НП прибули кінологи зі службовими собаками, які почали обстежувати будівлю.