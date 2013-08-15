Депутат вимагає захистити пам'ятник УПА у Польщі

Про це йдеться у депутатському зверненні Панькевича на адресу міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, повідомили УНИАН у прес-службі депутата.

Він нагадав про повідомлення ЗМІ, що в селі Грушовиця за ініціативи депутата Європарламенту від польської партії "Право і справедливість" Томаша Поремби готуються знести пам’ятник-могилу воїнам УПА, розташовану на території сільського цвинтаря.

«Такі антихристиянські та антигуманні дії є вандалізмом, виявом неповаги до мертвих, не дивлячись на те, які переконання та політичні погляди вони мали за свого життя. Вважаємо неприпустимим здійснення наруги над державним символом України та над пам’яттю померлих з метою отримання політичних дивідендів окремими польськими політиками, адже у травні 2014 року відбудуться чергові вибори до Європарламенту. Такі дії викличуть відповідну реакцію в українському суспільстві та європейському співтоваристві. Знесення освяченого пам’ятника-могили має антиукраїнський зміст та однозначно спричинить загострення відносин між Польщею та Україною», - йдеться в документі.

Як зазначає Панькевич, депутат Європарламенту Поремба аргументує знесення пам’ятника воїнам УПА у с. Грушовиця тим, що його встановлено без згоди польської влади.

«З цього приводу слід зазначити, що в Україні польська сторона встановила велику кількість несанкціонованих пам’ятних знаків, зокрема у Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Тільки у Львівській області (у Львові та десяти районах) тимчасова контрольна комісія Львівської обласної ради виявила десятки таких об’єктів, - наголошує депутат. - Про це зазначено у «Звіті тимчасової контрольної комісії Львівської обласної ради з питань виконання рішення обласної ради від 23.06.2009 р. № 922 «Про звернення до Президента України та МЗС України щодо засудження варварського знищення військових поховань УПА в лісовому масиві гори Хрещата Підкарпатського воєводства Республіки Польщі».

Панькевич вимагає від МЗС офіційно засудити намір польського депутата знести пам’ятник-могилу воїнам УПА у селі Грушовиця, вжити заходів із запобігання демонтажу пам’ятника та ініціювати проведення обліку пам’ятних знаків, встановлених польською стороною на території України.

«Польське радіо» 13 серпня повідомило, що євродепутат від партії «Право і справедливість» Томаш Поремба отримав позитивну відповідь Ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва на його звернення щодо ліквідації пам’ятника УПА в Грушовиці Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства Польщі.

Поремба заявив, що «цей пам’ятник поставлено кільканадцять років тому без будь-якої згоди з боку польської адміністрації, з боку польської влади, він не освячує місця спочинку, це пам’ятник символічний»

Євродепутат планує передати листа Ради владі Перемишльського повіту.