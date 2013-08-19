Уже другий суд відмовив прокуратурі в арешті екс-мера Житомира

Апеляційний суд Житомирської області не задовольнив апеляційну скаргу обласної прокуратури на рішення Корольовського районного суду Житомира, яким він відмовився змінити запобіжний захід екс-меру Житомира Буравкову з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку ухвалу виніс апеляційний суд Житомирської області сьогодні, 19 серпня.

«Як бачимо, вже два суди вважають неправомірним взяття Буравкова під варту», - зазначив УНІАН адвокат Буравкова Анатолій Шелепа.

Після суду сам Буравков у інтерв’ю кореспонденту УНІАН зазначив, що, на його думку, його хочуть арештувати для того, аби він не повернув через суди свій бізнес.

На тему: Суд завернув прохання прокуратури посадити екс-мера Житомира під домашній арешт

«Адже я тільки у суді можу відстояти справедливість і повернути собі гроші, майно і чесне ім`я. Це - раз. Друге: впливати на суди та на свідків я не можу і не збираюся, тому що все слідство вже проведено, жодних нових документів немає і ми тільки черпаємо інформацію з тієї ж кримінальної справи»,- сказав екс-мер.

Він також зазначив: «Якщо мені повернуть бізнес, я розрахуюся з Національним банком».

«Я живу тут, у Житомирі, мені ховатися нікуди, я хочу відстояти свої інтереси в судах - більше того: ми готові, ми розуміємо що це - просте переслідування, і його треба пережити»,- зазначив Буравков.

Він наголосив також, що відстоюватиме свої інтереси за будь-якої ситуації.

«Знаєте, зазвичай буває у таких випадках, що коли ти відмовляєшся від маленької статті, тобі «навішують» велику, щоб ти зрештою сказав: «Та нічого, приберіть цю велику статтю, і я вже тоді погоджуся на маленьку». Нічого подібного, ми в судах відстоїмо наші інтереси»,- сказав Буравков.

Як повідомляв УНІАН, Георгій Буравков був мером Житомира з 2002 по 2006 роки. У листопаді 2006 року слідчі прокуратури області винесли постанову про притягнення Буравкова в якості обвинувачуваного за підозрою в розкраданні більше 6 млн доларів кредитів ЄБРР, які надавалися Україні для розвитку малого та середнього бізнесу по гарантії уряду, починаючи з 1995 року. Тривалий час Буравков перебував у розшуку.

5 серпня прокуратура області затримала екс-мера Житомира за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Встановлено, що підозрюваний скоїв відчуження майна, під заставу якого два підприємства, фактичним власником яких він був, отримали кредити Європейського банку реконструкції та розвитку під державні гарантії. Діями підозрюваного завдано шкоди державі на суму понад 20 млн грн.

7 серпня Корольовський районний суд Житомира відмовив у клопотанні прокуратури щодо обрання запобіжного заходу щодо Буравкова у вигляді взяття під варту, і він перебуває на підписці про невиїзд.

16 серпня Корольовський районний суд Житомира відхилив ще одне клопотання прокуратури, у якому вона просила обрати для житомирського екс-мера запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.