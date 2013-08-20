Посол: США ретельно спостерігають за суперечкою Києва і Москви

«Сполучені Штати дуже ретельно спостерігають за розвитком ситуації. Ці питання мають вирішувати згідно з вимогами СОТ, які Росія має щодо України і навпаки», – сказав посол в інтерв’ю Радіо «Свобода».

На запитання, чого більше в «торговельній війні» між Києвом і Москвою - політики чи економіки, Пайєтт заявив, що «занадто рано казати». «Але знову таки, з перспективи США, важлива річ тут економіка. Росія пов’язана своїми зобов’язаннями перед СОТ, це економічне питання. Стимули для України у перспективі рухатися ближче до Європи – економічні. Це визначатиме відносини у перспективі», – сказав посол США.

Пайєтт також наголосив «на дуже високому пріоритеті США щодо підтримки європейського вибору України». «Ми віримо, що в перспективі економічні інтереси України, інтереси українського народу найкраще задовольнить Угода про асоціацію з ЄС, включно з угодою про поглиблену і всеосяжну вільну торгівлю. Дуже важливо розуміти, що ця угода між Україною і Європою жодним чином не відвертає Україну від дуже важливих економічних, історичних, культурних відносин з Росією», – наголосив посол.

Він додав, що вільна торгівля з Європою не зменшить свободи України підтримувати глибокі і важливі відносини з Росією і, безперечно, не поставить під удар економічні й ділові відносини Україною з Росією. «Але в перспективі ми думаємо, що правильна відповідь для України - це рухатися ближче до інституційних відносин з Європою. Це сприятиме економічному зростанню, створенню робочих місць, допоможе створити міцну основу для демократії, яку сподівається збудувати український народ», – підсумував посол США в Україні.

На тему: Німецький радник Азарова: Торговельні знущання Росії нашкодять їй самій

Більше читайте тут: отодавців України заявила, що Митна служба Росії включила до переліку «ризикових» всіх без винятку українських імпортерів, що фактично на невизначений час блокувало постачання товарів з України.

У російському кабінеті міністрів наголошували, що рішення на рівні уряду Росії щодо регулювання імпорту українських товарів не ухвалювалися. Прем’єр України Микола Азаров заявляв, що певні проблеми у торговій співпраці з Росією є, і вони, ймовірно, пов’язані з утворенням і структуруванням Митного союзу.

18 серпня радник Президента Росії Сергій Глазьєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але у разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом митне адміністрування може бути посилене. Київ розраховує підписати цю угоду на листопадовому саміті у Вільнюсі.

Джерело: http://www.radiosvoboda.org/content/article/25080668.html