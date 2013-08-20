Головним слідчим України став виходець з Донеччини (фото)

16:32, 20 серпня 2013
Політика
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Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко призначив Миколу Чинчина начальником Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України.

Чинчину 36 років, він має дві вищі освіти/Фото МВС

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зазначається, що Захарченко поставив перед новопризначеним начальником ГСУ ряд доручень та завдань «щодо усунення проблемних моментів у роботі слідчих підрозділів».

Міністр наголосив, що «на сьогодні перед слідчим апаратом органів внутрішніх справ поставлені дуже відповідальні завдання - забезпечення дієвої роботи в умовах нового КПК, дотримання конституційних прав громадян та підвищення довіри населення до міліції».

При цьому Захарченко зауважив, що «залишаються й проблемні питання, які необхідно вирішувати комплексно». За його словами, це стосується розслідування службових злочинів, підслідність яких передана з прокуратури до ОВС, а також інших проблемних питань в діяльності слідчих підрозділів.

Він побажав Чинчину плідної роботи на відповідальній посаді, успіхів та вагомих здобутків.

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*** Чинчин народився 31 січня 1977 року в смт Ялта Першотравневого району Донецької області. У 1999 році закінчив Донецький національний університет, у 2004 році – Харківську національну академію ім. Я.Мудрого

З липня 2002 року по березень 2013 року працював на різних посадах в органах прокуратури.

У березні 2013 року був призначений заступником начальника Головного слідчого управління - начальником управління розслідування тяжких злочинів МВС України.

19 серпня наказом міністра внутрішніх справ призначений начальником Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України.

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