Україна налагоджує діалог з Колумбією

Про це повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що візит відбувається на запрошення голови зовнішньополітичного відомства Колумбії Марії Áнхели Ольгíн.

«Метою візиту є налагодження політичного діалогу з Колумбією, виконання завдань з економізації зовнішньополітичної діяльності нашої держави, сприяння розвитку українсько-колумбійського торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва», - говориться в повідомленні.

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Програмою візиту, який триватиме до 21 серпня, передбачені переговори Кожари та Ольгíн, зустрічі міністра закордонних справ України з віце-президентом Колумбії Анхелíно Гарсóном Кінтéро, главами Сенату та Палати представників Національного конгресу Республіки Колумбія, керівниками економічного блоку колумбійського уряду, представниками колумбійських ділових кіл, а також проведення українсько-колумбійського бізнес-форуму.

Міністра закордонних справ супроводжує представницька делегація ділових кіл України.

*** Республіка Колумбія є новим перспективним ринком для українського експорту. Загальний обсяг українсько-колумбійської торгівлі (товари та послуги) у 2012 році становить 92 млн. дол., з яких 84,7 млн. дол. становив експорт українських товарів.