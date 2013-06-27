Кожара розпочав офіційний візит до Туреччини
22:38, 27 червня 2013Політика
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Cьогодні, 27 червня, розпочався офіційний візит діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Турецької Республіки.
Кожара полетів до Туреччини
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, у рамках візиту 28 червня в Анкарі відбудеться друге засідання двосторонньої Групи стратегічного планування під співголовуванням глав зовнішньополітичних відомств України та Туреччини.
Крім того, Кожара проведе зустрічі з головою Великих Національних зборів Джемілєм Чічеком та міністром закордонних справ Турецької Республіки Ахметом Давутоглу.
29 червня Кожара перебуватиме у Стамбулі, де виступить з промовою на церемонії відкриття 22-ї літньої сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ і проведе низку зустрічей з представниками іноземних делегацій на засіданні ПА ОБСЄ, йдеться в повідомленні.
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