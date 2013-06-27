Кожара розпочав офіційний візит до Туреччини

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, у рамках візиту 28 червня в Анкарі відбудеться друге засідання двосторонньої Групи стратегічного планування під співголовуванням глав зовнішньополітичних відомств України та Туреччини.

Крім того, Кожара проведе зустрічі з головою Великих Національних зборів Джемілєм Чічеком та міністром закордонних справ Турецької Республіки Ахметом Давутоглу.

29 червня Кожара перебуватиме у Стамбулі, де виступить з промовою на церемонії відкриття 22-ї літньої сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ і проведе низку зустрічей з представниками іноземних делегацій на засіданні ПА ОБСЄ, йдеться в повідомленні.