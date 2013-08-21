Кремль перед торговою війною оголосив тендер на вивчення ситуації в Україні

Як повідомляє «Українська правда», відповідні замовлення були розміщені Управлінням справами президента Росії ще 8 липня на сайті Держзакупівель РФ.

Так, Кремль розмістив заявки на підготовку аналітичних доповідей за трьома темами: "Реформа місцевого самоврядування як фактор регіонального розвитку на Україні", "Профспілкові організації України як фактор соціально-економічного розвитку держави", а також "Можливий економічний ефект від приєднання держав ближнього зарубіжжя до Митного союзу і Єдиного економічного простору".

Максимальна ціна за цими трьома лотами становить 1,45 мільйона рублів.

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Як зазначено у конкурсній документації, мета доповіді про місцеве самоврядування - це аналіз наслідків реформи місцевого самоврядування в Україні з точки зору перспектив розвитку відносин центру, регіонів і муніципалітетів.

Згідно з документами, це необхідно для вдосконалення підходів до визначення перспективних напрямків розширення гуманітарної співпраці суб'єктів Російської Федерації з регіонами України.

У доповіді про профспілкові організації, Кремль цікавить визначення форм участі українських профспілкових організацій у реалізації міжнародних гуманітарних та правозахисних проектів в контексті вирішення завдання з розвитку інститутів "народної дипломатії" на пострадянському просторі.

"Мета - аналіз ступеня і форм впливу профспілкових організацій на розвиток соціально-економічних і політичних процесів в Україні", - сказано в документі.

Метою третьої доповіді щодо Митного союзу є отримання рекомендацій у контексті інтеграційних процесів на євразійському просторі.

"Мета - аналіз економічних переваг і втрат через приєднання держав ближнього зарубіжжя до Митного союзу і Єдиного економічного простору, визначення економічних чинників активізації інтеграційних процесів на Євразійському просторі для кожної держави регіону", - сказано в документі.

У доповіді має бути оцінка поточної економічної ситуації у державах ближнього зарубіжжя і ймовірний економічний ефект від їх приєднання до МС і ЄЕП.

Також має бути аналіз діючої в державах найближчого зарубіжжя нормативно-правової бази, що стосується взаємодії з МС і ЄЕП.

Мають бути проаналізовані можливі проблеми, ризики і витрати для держав ближнього зарубіжжя в разі їх приєднання до МС і ЄЕП або використання ними окремих інтеграційних інструментів і запропонувати шляхи їх подолання.

У доповіді має бути прогноз сценаріїв економічного розвитку держав ближнього зарубіжжя в разі їх приєднання до МС і ЄЕП, повинні бути прораховані ефекти в соціальній сфері від приєднання держав ближнього зарубіжжя до МС і ЄЕП.

Також переможець тендеру повинен "підготувати висновки та практичні рекомендації з вироблення підходів до процесів взаємодії Росії з державами ближнього зарубіжжя по лінії МС і ЄЕП на поточний період".

Терміни виконання робіт - листопад 2013.