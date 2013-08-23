«Свобода» вимагає оголосити Паніна персоною нон ґрата

Як повідомляється на сайті «Свободи», сьогодні Швайка направив відповідне звернення до СБУ.

Крім того, він вимагає притягнути Паніна до кримінальної відповідальності за висловлювання у Криму, що «містили ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі та публічні заклики до відокремлення Криму від України».

"Реакція СБУ повинна бути миттєвою та безкомпромісною. Жодна людина, незалежно від статусу чи популярності, не повинна дозволяти собі таких зневажливих висловів. Крим – це Україна, а кримські татари, так само як і мільйони етнічних українців, стали жертвами комуністичного режиму, депортацій та розстрілів, про які з таким схваленням дозволяє собі говорити ця особа", – заявив Швайка.

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За даними «Свободи», російський актор після ДТП в Криму за участі кримського татарина нібито сказав, що "… правильно, що Сталін їх (кримських татар) під час війни виселив із Криму", а також зазначив: "А я хіба в Україні перебуваю? Я не в Україні, я в Криму!".

Як повідомляв УНІАН, у Криму міліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 КК України - «умисне легке тілесне ушкодження» після аварії за участю російського актора Паніна, яка викликала резонанс в пресі через висловлювання артиста про іншого учасника ДТП - кримського татарина.

Пізніше актор вибачився за свої слова, відзначивши, що журналісти перекрутили їх суть.

Проте Меджліс вимагає судити актора й видворити його з Криму.

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов засудив висловлювання Паніна.