Перешкодити підписати угоду з ЄС можемо тільки ми самі - радник Президента

Про це заявив радник президента України, уповноважений України з питань зовнішньополітичних і інтеграційних процесів Костянтин Єлісєєв в ефірі 5 каналу під час телемарафону, присвяченого Дню Незалежності, повідомляє Радіо Свобода.

«Я хотів би наголосити: нам ніхто не завадить підписати угоду. Нам можуть перешкодити підписати угоду тільки ми самі», − сказав він.

«Ключ від підписання угоди про асоціацію лежить саме в Києві. Від того, як ми зможемо досягти відчутного прогресу в тих параметрах, які визначили наші європейські партнери», − наголосив Єлісєєв.

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Уповноважений із питань зовнішньополітичних і інтеграційних процесів наголосив, що Україна зараз «на відстані витягнутої руки від підписання угоди про асоціацію».

Він висловив сподівання на те, що народні депутати, політики використовуватимуть євроінтеграцію не як прапор боротьби, а як прапор для єднання.