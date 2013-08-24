Ештон про асоціацію з ЄС: Україна є господаркою своєї власної долі

Напередодні Дня Незалежності України, Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кетрін Ештон виступила зі статтею, в якій торкнулася головних пріоритетів стосунків між ЄС та Україною в найближчому майбутньому.

На тему: Олланд: Зближення України з ЄС сягне нового етапу протягом найближчих місяців

Про це повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні.

У своєму зверненні Ештон передала Україні найтепліші вітання з двадцять другою річницею її незалежності, наголошуючи, що Україна є «господаркою своєї власної долі» та що «майбутнє наших двосторонніх відносин залежить передусім від вибору самої України».

За словами дипломата, цього року ЄС та Україна мають можливість «здійснити великий стрибок у своїх відносинах, підписавши Угоду про асоціацію». Партнерство, передбачене цією угодою, пропонує «конкретний набір інструментів для модернізації України та для реалізації прагнень її народу». Утім, воно зможе поліпшити щоденне життя українців «тільки якщо інституці ї України здійснять додаткові зусилля з наближення до стандартів ЄС та до шанування наших спільних цінностей».

Ештон нагадала, що у грудні 2012 року Європейський Союз висловив свої очікування щодо поступу України в трьох ключових площинах: у виборчій сфері, у судовій сфері, зокрема щодо розв’язання проблеми вибіркового правосуддя, та у сфері реформ, визначених спільно узгодженому Порядку денному асоціації. «Здійснення цих кроків потрібне для уможливлення підписання Угоди про асоціацію», - наголосила вона.

Керівниця європейської дипломатії також звернула увагу на те, що «чотири з п’яти парламентських фракцій в Україні чітко заявили про свій європейський вибір». У цій ситуації «те, чи створить Україна належні умови, які дозволять підписання Угоди про асоціацію та глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, буде лакмусовим папірцем серйозності намірів Києва». «Зробивши це, Україна засвідчить своє рішуче прагнення стати на шлях тривалішого п роцесу модернізації та реформ», - підкреслила Ештон.

За її словами, «виконання Угоди про асоціацію може створити кращий бізнесовий та інвестиційний клімат в Україні, а також поліпшити якість та конкурентоздатність українських товарів». Створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, передбачене Угодою, «може уможливити взаємні економічні здобутки» та «відкрити нові можливості для українських товарів і послуг на величезному внутрішньому ринку Європейського Союзу». Нарешті, Угода «покращить можливості працевлаштування громадян України».

Ештон також заявила про те, що ЄС «залишається вірним» меті запровадження безвізового режиму з Україною; вона також додала, що для цього слід виконати умови, «визначені в Плані дій з візової лібералізації».

Підсумовуючи своє звернення, Ештон висловила сподівання, що «в наступні місяці Україна успішно виконає критерії, визначені для підписання Угоди про асоціацію, зокрема щодо вирішення ситуації з вибірковим правосуддям та тієї важливої справи, що є його прикладом». «Тією мірою, якою Україна здійснюватиме справжній поступ в реалізації внутрішніх реформ та втіленні у себе європейських стандартів, відносини між ЄС та Україною неодмінно ставатимуть глибшими та сильнішими», - наголосила вона.