Новий посол США хоче поговорити з Тимошенко

Про це, як повідомляє Українська правда, посол сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна".

"Звичайно, я хотів би зробити те, що вже робив посол Теффт, який разом із європейським колегою їздив до Харкова і зміг зустрітися з пані Тимошенко", - зазначив він.

"Я зацікавлений вчинити так само, зокрема, щоб почути її погляди на європейський вибір України, її погляди на українську демократію", - сказав Пайєт.

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Коментуючи судові процеси проти Тимошенко, посол уточнив, що "це для Сполучених Штатів не питання особистості, а питання принципу".

"Йдеться про те, як колишню голову уряду переслідують в правовій площині за дії, вчинені у офіційній якості. Це не про особу – це про принцип. Ця проблема викликає велику стурбованість у США, в Конгресі, а також у Європі – не лише серед європейських урядів, а й Європейського суду з прав людини, який раніше цього року визначив, що затримання Тимошенко було незаконним і безпідставним", - наголосив він.

При цьому він висловив сподівання, що українська влада знайде спосіб для врегулювання ситуації, що склалася. "Ми дуже сподіваємося, що уряд проявить мудрість і, працюючи з Коксом і Кваснєвським, знайде спосіб розв'язати цю проблему. Тут є складні правові питання, і не мені давати рецепт відповіді на них. Але принцип є важливим для Сполучених Штатів, як є він важливим для багатьох українців та для Європи", - підкреслив Пайєт.