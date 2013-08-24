Тимошенко закликає українців довести, що Україна достойна бути в Євросоюзі

Про це йдеться у її вітальному листі до українського народу, розміщеному на сайті "Батьківщини".

На тему: Азаров обіцяв розбудувати Україну, а Янукович закликав до об'єднання (відео)

"Сьогодні ми йдемо крізь історію. Це не легка романтична прогулянка. Ми йдемо з кайданами на ногах, із рекордною корупцією правлячої Сім’ї, із торговельною блокадою на північних кордонах, із узурпованою частиною нашого Криму, з шаленою протидією нашим європейським перспективам, з несамовитим болем у душі, з труднощами та проблемами. Але ми йдемо вперед, вчимося нести відповідальність за нашу вистраждану незалежність. Процес позитивного становлення нашої молодої європейської країни вже став незворотнім. Нам ніколи не було і не буде легко. Такий вже в нас генетичний код, така історія, така доля. Підписання та ратифікація Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС теж знаходиться в зоні ризику – це ще одне наше історичне випробування. На цьому шляху ми не самотні – у нас є друзі, є ті, хто теж вірить в Україну разом з нами. Ми маємо довести, що ми достойні бути в Європейській родині. До нас демократичний світ ставиться з надією, з вірою, що ми варті кращої долі", - пише Тимошенко.

"Ми як країна, як нація вже відбулися… Це головне. - наголошує вона - Нас вже нікому не скасувати, не заборонити. День Незалежності – це не свято політиків, не парад, не літаки над Хрещатиком і не білборди з вітаннями. Це - День єдності всіх українських душ по всьому світові. У нас є своя безцінна земля, своя мова, своя історія, свої герої і обов’язково буде своє вистраждане майбутнє.

"Важко бути оптимістом там, де я зараз перебуваю. Але я знаю, що в України все буде добре", - підкреслила Тимошенко.