США виключають введення в Сирії безпольотної зони

"Важливо, що ми не говоримо про вторгнення за іракським сценарієм, ми не говоримо про подібну до лівійської операцію із введення безпольотної зони, яка не має чітких термінів", - сказала Харф.

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Про це повідомляє РІА "Новости".

Крім того, вона підтвердила, що не може бути мови про наземну операцію.

Представник Держдепу не навела конкретних доказів того, що хімзброю застосовував сирійський режим. За її словами, розвідка оцінює численні свідчення, в тому числі з відкритих джерел.

"Секретну версію доповіді ще не подали в конгрес, але консультації проводяться", - повідомила Харф .

Чергове загострення ситуації в Сирії відбулося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сирійські власті відкинули звинувачення, а коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб.

Після повідомлень про хіматаку на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт. Більшість аналітиків допускають можливість обмежених ударів по сирійських урядових силах, які можуть не змінити розклад сил на місці. Президент США Барак Обама ще не прийняв рішення про те, якою буде відповідь Вашингтона.