Тягнибок пояснив, чому його не запросили на засідання комітету Європарламенту

"Очевидно те, що "Свобода" не отримала запрошення на засідання комітету закордонних справ Європарламенту, пов'язано з тим, що Європарламент складається з представників різних політичних партій, і саме в цьому комітеті переважають представники лівих сил, які ідеологічно не сприймають погляди, які сповідує ВО "Свобода", - пояснив Тягнибок в інтерв'ю 5 каналу.

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Про це повідомляє Українська правда.

"Чесно кажучи, мені доволі прикро, що для деяких європейських депутатів особисті погляди переважили над майбутньою долею як України, так і Європи", - додав він.

"Вони мають розуміти, що сьогодні партія влади зацікавлена в тому, щоб пересварити українську опозицію. Саме такі, не зовсім, як на мене, правильні кроки, коли одних запрошують, а інших не запрошують, можуть якраз пришвидшити цей процес. Тобто те, що не вдається зробити Януковичу і його режимові, можуть зробити представники лівих сил, які представлені зараз в європейських структурах", - підкреслив лідер "Свободи".

Як відомо, 28 серпня Комітет із закордонних справ Європарламенту провів екстрене засідання, присвячене ситуації в Єгипті та Україні. За підсумками засідання у Європарламенті заявили, що нинішня поведінка Росії стосовно України у сфері торгівлі не відповідає нормам міжнародного права і є неприйнятною.

Перед тим депутат від фракції "Свобода" Юрій Сиротюк заявляв, що в засіданні комітету з питань іноземних справ Європарламенту візьме участь і лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Однак Тягнибока на засіданні у середу не було. Він приєднався до колег з опозиції Віталія Кличка і Арсенія Яценюка у Брюсселі лише 29 серпня під час зустрічі з єврокомісаром Штефаном Фюле.