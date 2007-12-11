Ющенко запропонував кандидатуру Єханурова на посаду міністра оборони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс кандидатуру Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони. Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

На даний час на трибуні парламенту виступає лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, яка є кандидатом на посаду прем’єр-міністра України.

Її кандидатуру також вніс В.ЮЩЕНКО у сесійній залі.